مصلحة حماية المستهلك تواصل جولاتها في النبطية.. هذا ما ضبطته

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استكملت مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في النبطية باشراف رئيس المصلحة بالتفويض محمد بيطار جولاتها اليوم في مدينة النبطية ومنطقتها في المحطات والملاحم والسوبرماركات ومطابخ المطاعم الكبرى للتأكد من التزامها الأسعار ،وصحة وسلامة الغذاء والنظافة العامة، وذلك بمؤازرة من دوريات أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية.وتم توجيه انذرات وتنبيهات لعدد من المؤسسات لالتزام القوانين المرعية الاجراء، وتوزعت دوريات المصلحة على عدشيت والقصيبة في قضاء النبطية ، ودورية في بلدة تبنين قضاء بنت جبيل ودورية أخرى في منطقة النبطية وجوارها .