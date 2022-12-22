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لبنان

ابو الغيط: لابقاء قنوات الحوار مفتوحة بين اللبنانيين

Lebanon 24
22-12-2022 | 03:43
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اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ان لبنان يحظى بمكانة كبيرة في العالم العربي آملاً أن يتجاوز الازمة الاقتصادية التي يمر بها.
ابو الغيط وفي خلال  كلمة ألقاها في "منتدى الاقتصاد العربي" الذي تنظمه "مجموعة الاقتصاد والاعمال" في فندق فينيسيا أكد ان الاصلاحات المطلوبة لم تعد خافية على أحد مشدداً على ان لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً طويل الامد.
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وقال: "يتعين أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة بين القوى والتيارات السياسية، والجامعة العربية على أتم استعداد للقيام بما يطلب منها في هذا الصدد، فانسداد الحوار والتمترس خلف المواقف لتمرير الوقت ليس استراتيجية ناجعة لمعالجة الانسداد."
وأضاف: " أترقب مع الجميع الثروة القادمة الى لبنان من الغاز والنفط، وعليكم مع الثورة القادمة وضع التشريعات التي تصون هذا البلد من الكثير مما شهدته مجتمعات أخرى من دون تشريعات تحدد الأولويات وبالتالي نهبت الثروة"
 
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