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لبنان

إقفال مختبر أسنان وتوقف سوريّين في البقاع.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-12-2022 | 04:52
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أوقفت دوريّة من أمن الدّولة، السوريّين (س. ك.) و (م. ب.)، بعد دهم شقتين تعودان لهما، حيث كانا يصنّعان تلبيسات الأسنان والوجبات، متعاقدين مع عدد من المختبرات وأطباء الأسنان.

 

وفي التفاصيل، عمل كل من (س.ك.) و (م. ب.) في مختبرٍ للأسنان في تعلبايا في قضاء زحلة، وبعد تعلّمهما للصّنعة، تركا العمل وفتح كل منهما مختبره الخاص لتصنيع الوجبات والأسنان، دون استحواذهما على الشهادة الجامعيّة المطلوبة، ودون ترخيص من وزارة الصحة، ولا النقابات، ودون استحواذهما على أوراق قانونيّة

 

وبعد التحقيق معهما بإشراف القضاء، واعترافهما بما نُسب إليهما، تمّ توقيفهما، وأودِعا الجهات المختصّة.

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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