حال من الهلع في عكار.. اليكم ما جرى

Advertisement

أوقفت دورية من شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي المدعو "م.ج" في بلدة تلّ عباس الغربي - عكّار مطلوب بعدّة مذكرات توقيف، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"وقد سُجلَ إطلاق نار كثيف في الهواء قربَ الجامعة اللبنانيّة الدولية LIU فرع عكّار من قبل عدد من المواطنين إحتجاجاً على توقيفه ، مّما شكلَ حال الهلع لدى الطُلاب .وقد اُحيلَ الموقوف إلى القضاء المُختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.