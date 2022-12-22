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لبنان

حال من الهلع في عكار.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
22-12-2022 | 04:55
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أوقفت دورية من شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي المدعو "م.ج" في بلدة تلّ عباس الغربي - عكّار مطلوب بعدّة مذكرات توقيف، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"
وقد سُجلَ إطلاق نار كثيف في الهواء قربَ الجامعة اللبنانيّة الدولية LIU فرع عكّار من قبل عدد من المواطنين  إحتجاجاً على توقيفه ، مّما شكلَ حال الهلع لدى الطُلاب .
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وقد اُحيلَ الموقوف إلى القضاء المُختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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