Advertisement

لبنان

قتيل بحادث صدم في طرابلس

Lebanon 24
22-12-2022 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1022273-638073071811024278.jpg
Doc-P-1022273-638073071811024278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي المدعو "خ.م" البالغ من العمر ١٩ عاماً سوري الجنسية، تم نقله بواسطة الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى السلام في طرابلس، اثر تعرضه لحادث صدم اثناء عبوره الطريق على الجسر الجديد مقابل لبنان الاخضر.
Advertisement

وبحسب المعلومات الأولية فقد تم توقيف الصادم من قبل عناصر مفرزة السير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:11 | 2022-12-22
05:00 | 2022-12-22
06:55 | 2022-12-22
06:49 | 2022-12-22
06:48 | 2022-12-22
06:19 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website