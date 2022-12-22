قتيل بحادث صدم في طرابلس

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توفي المدعو "خ.م" البالغ من العمر ١٩ عاماً سوري الجنسية، تم نقله بواسطة الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى السلام في طرابلس، اثر تعرضه لحادث صدم اثناء عبوره الطريق على الجسر الجديد مقابل لبنان الاخضر.وبحسب المعلومات الأولية فقد تم توقيف الصادم من قبل عناصر مفرزة السير.