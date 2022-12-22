أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية إسرائيلية مدعومة بسيارة عسكرية من نوع "هامر"، تفقّدت السياج الحدوديّ خلف الجدار العازل، إنطلاقاً من محزر تلة العبارات مقابل كفركلا في قضاء مرجعيون وصولاً إلى جسر الخرار المقابل لتلة الحمامص.

Advertisement

وأعقب ذلك قيام دورية إسرائيلية أخرى مدعومة برافعة بتركيب أسلاك شائكة وأجهزة مراقبة في الجزء العلوي من الجدار العازل الفاصل بين الطرف الغربي لمستعمرة المطلة وسهل مرجعيون. وقد تزامن ذلك مع حركة ناشطة ودوريات مراقبة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في نقاط قريبة من هذا الخطّ لمراقبة الوضع تحسبا لأيّ طارىء.