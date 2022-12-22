عن الطعنين المقدمين من قبل جاد غصن وحيدر عيسى... ماذا أعلن رئيس المجلس الدستوريّ؟

أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أنّ "المجلس ردّ الطعنين المقدمين من قبل جاد غصن في المتن وحيدر عيسى في عكار".



Advertisement أمّا بالنسبة للسريّة المصرفية، فقال مشلب: "رأينا أنها واضحة وليس فيها ابهام ولكن حذفنا جملة واحدة منها لان مجلس النواب لم يصوّت عليها".