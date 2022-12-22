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لبنان

عن الطعنين المقدمين من قبل جاد غصن وحيدر عيسى... ماذا أعلن رئيس المجلس الدستوريّ؟

Lebanon 24
22-12-2022 | 06:02
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أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أنّ "المجلس ردّ الطعنين المقدمين من قبل جاد غصن في المتن وحيدر عيسى في عكار".
 
 
أمّا بالنسبة للسريّة المصرفية، فقال مشلب: "رأينا أنها واضحة وليس فيها ابهام ولكن حذفنا جملة واحدة منها لان مجلس النواب لم يصوّت عليها".
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