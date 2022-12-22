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لبنان
مذكرتان اداريتان لكلاس... ماذا فيهما؟
Lebanon 24
22-12-2022
|
06:10
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أصدر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس مذكرتين اداريتين: الاولى بتنظيم سير المعاملات في الوزراة بعد شغور موقع المدير العام للشباب والرياضة، والثانية بتعيين مفوض حكومة لدى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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