مذكرتان اداريتان لكلاس... ماذا فيهما؟

أصدر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس مذكرتين اداريتين: الاولى بتنظيم سير المعاملات في الوزراة بعد شغور موقع المدير العام للشباب والرياضة، والثانية بتعيين مفوض حكومة لدى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية.

Advertisement





