"لدينا مواقف جريئة قريباً"... البعريني: لن نرضى أن نكون خونة

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شدد عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب وليد البعريني على أن "مساعدات المغتربين والجهات المانحة تعطي للبلد جرعة تنفس في ظروف صعبة ومعقّدة".وأضاف البعريني، خلال لقاء صباحي أقامه على شرف إعلاميي الشمال: "رغم كل شيء لا بديل عن الدولة، وقد تكون الظروف صعبة جدًا في المرحلة المقبلة، ونحن كنواب لن نرضى أن نكون خونة لأهلنا وألا نساهم من موقعنا في تغيير هذه الظروف ما استطعنا".وتابع: "لدينا مواقف جريئة قريباً ستحكي كل ما يحدث من غدر للبنان من بعض الأطراف التي تعرقل كل شيء، وهم مستعدون لحرق البلد من أجل مصالحهم. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، ويجب أن تكون هذه المواقف من أجل تغيير الأوضاع وانتظام العمل المؤسساتي، يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية قبل أن يذهب البلد إلى المجهول".وختم بالترحيب بالإعلاميين الحاضرين مؤكدًا " دورهم المهم في نقل الخبر والصورة"،وقال:"نتمنى منهم وعبرهم أن تتحسن أوضاع هذا البلد ونؤكد أننا سنبقى على تواصل لما فيه خير لبنان وخير الشمال".وألقى الزميل منذر المرعبي كلمة باسم الإعلاميين قال فيها: "نشكر الحاج وليد على هذا اللقاء الجامع مع إعلاميي الشمال ونأمل أن يكون هذا اللقاء فاتحة خير على البلد وأنت دائمًا حاج وليد من الذين يحرصون على التواصل بشكل مستمر مع الإعلاميين وتسمع لشكواهم وتتحسس أوجاعهم التي هي من أوجاع كل اللبنانيين".