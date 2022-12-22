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لبنان

الاسمر نوّه بقرار هذا الوزير: وعد ووفى

Lebanon 24
22-12-2022 | 06:49
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علق رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر على قرار  وزير التربية القاضي عباس الحلبي الذي "رفع فيه الأجر اليومي لمستخدمي أعمال الخدمة والنظافة في المدارس والثانويات الرسمية الى 180.000 ل.ل. عن كل يوم عمل، وبدل النقل الى 95 الفا وتحديد أجور الحراس بخمسة ملايين ليرة شهريا". وقال في تصريح:"إنها التفاتة عادلة من قاض مؤمن بالعدل. عندما كنا نزور معالي وزير التربية بصحبة نقابة العمال في المدارس الحكومية لمراجعته في شأن هذه الفئة من العمال كنا على ثقة تامة بأنه إذا وعد وفى وإذا قال صدق. وها هو معالي وزير التربية يفي بوعوده بعدما تأمنت موجبات قراره ويصدر قرارا تحت الرقم 1102/م 22 يحدد فيه الأجر اليومي للمستخدمين والحراس المتعاقدين على نفقة صناديق المدارس والثانويات الرسمية وصناديق التعاضد المدرسي في المناطق التربوية والتعليم الثانوي برفع الأجر اليومي لمستخدمي أعمال الخدمة والنظافة  في المدارس والثانويات الرسمية الى 180.000 ل.ل. عن كل يوم عمل فعلي وبدل النقل الى 95.000 ل.ل. كما يحدد أجور الحراس في المدارس والثانويات الرسمية بخمسة ملايين ليرة شهريا".
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أضاف :"إننا ندرك كما يدرك معاليه بأنّ هذا القرار وهذه الزيادات لا تفي بالمطلوب أو تقدم حلا جذريا لهذه الفئة من العاملين، لكننا نعتبرها خطوة مهمة تساعد في مواجهة الصعوبات المعيشية القاسية التي نعاني منها. كما أننا نعلم علم اليقين بأن ميزانيات المدارس الرسمية كما موازنة وزارة التربية يعانيان بدورهما صعوبات هائلة".

وختم الاسمر:" فتحية صادقة لمعالي وزير التربية لتجاوبه مع مطالب هذه الفئة المقهورة حقا ودعوة منا وبإسم جميع المستفيدين من هذا القرار بالمزيد من التوفيق والمزيد من هذه القرارات الصائبة والصحيحة التي تبلسم الجسم اللبناني المثخن بالمصائب خصوصا أنه يأتي عشية عيد الميلاد المجيد واستقبال عام جديد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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