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لبنان

إطلاق نار داخل معهد في طرابلس

Lebanon 24
22-12-2022 | 06:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "ع.س" أطلق النار باتجاه "م.د" من دون إصابته، داخل حرم معهد في منطقة القبة - طرابلس، وفرّ بعدها إلى جهة مجهولة.

وانتشر الجيش في المكان، ويعمل على ملاحقة مطلق النار لتوقيفه.
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