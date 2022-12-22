إطلاق نار داخل معهد في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "ع.س" أطلق النار باتجاه "م.د" من دون إصابته، داخل حرم معهد في منطقة القبة - طرابلس، وفرّ بعدها إلى جهة مجهولة.



وانتشر الجيش في المكان، ويعمل على ملاحقة مطلق النار لتوقيفه.

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