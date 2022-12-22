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لبنان

أسعار المحروقات ارتفعت... إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
22-12-2022 | 07:20
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إرتفعت أسعار المحروقات ظهر اليوم الأربعاء 22-12-2022 وأصبحت على الشكل التالي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان :760000 (+5000)
- صفيحة البنزين 98 أوكتان :780000 (+5000)
- المازوت: 835000(+5000)
- الغاز :492000 (+3000)
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