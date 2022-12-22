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لبنان

"هناك الكثير من الاحتمالات"... أبو الغيط: لبنان سوف يخرج من الأزمة

Lebanon 24
22-12-2022 | 07:24
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد ابو الغيط، في حضور الامين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي والوفد المرافق. وتم البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية لاسيما إستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية.
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بعد اللقاء، تحدث ابو الغيط للاعلاميين قائلاً :" تشرفت بلقاء الاخ العزيز الصديق نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني صباح اليوم. تم الحديث في مجمله على الوضع اللبناني وعلى كيفية الخروج من هذا الوضع الإقتصادي السياسي المأزوم، وتركز الأمر على إنتخاب الرئيس اللبناني القادم وشرح لي سيادته كل الآليات المتاحة وما قام به هو شخصيا من جهد لتأمين الخروج من هذا الوضع". 
 
أضاف : "رغم كل الصعوبات السياسية والاقتصادية اللبنانية الا أننا نستشعر ان لبنان بالتأكيد سوف يخرج من هذه الازمة، والامر يبدأ بانتخاب الرئيس ثم إطلاق آليات الإقتصاد اللبناني. وأثق أن الخيال والفاعلية للعقل اللبناني قادران على تحقيق إنفراج في الموقف". 
 
سئل ابو الغيط: الى متى لبنان ليس على الاولوية العربية؟ وهل هناك من مبادرة عربية في موضوع الرئاسة ؟ فاجاب: هناك الكثير من الاحتمالات ولكن لا استطيع ان اتحدث في شيء محدد حاليا" .
المصدر: الوكالة الوطنية
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