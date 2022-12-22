في ساعات الفجر الأولى... هذا ما كانت تقوم به عصابة في بلدة عدلون!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه في ساعات الفجر الأولى، توفرت معلومات لدى فصيلة درك عدلون عن قيام عصابة من عدة اشخاص مجهولين على متن سيارة نوع "رانج روفر"، بتقطيع أسلاك كهربائية في بلدة عدلون. وعلى الفور وبناء لتوجيهات الرائد قاسم زبيب آمر فصيلة عدلون تحركت دورية الى المكان فورا حيث تبين ان العصابة لاذت بالفرار، وقد ضبطت الدورية كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية المقطعة تقدر قيمتها بحوالي 10 الاف دولار، وسلمتها الى شركة كهرباء لبنان بناء لإشارة القضاء المختص.

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