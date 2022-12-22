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لبنان

السيسي أبرق الى بري مهنئاً بحلول العام الجديد

Lebanon 24
22-12-2022 | 07:43
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 تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. وجاء فيها: 

"إنه لمن دواعي سروري، أن أبعث اليكم بأخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية لمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيا الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة تتحقق فيه طموحاتنا وآمالنا لكي نحيا جميعا في عالم يسوده السلام والإزدهار لشعوبنا. كما أتمنى أن يشهد هذا العام المزيد من العمل المشترك والبناء من أجل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين في جميع المجالات بما فيه صالح شعبينا الشقيقين وأمتنا العربية والإسلامية".

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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