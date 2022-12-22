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لبنان

في الدكوانة... يُروّج المخدّرات مع رفيقته!

Lebanon 24
22-12-2022 | 08:10
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صـــــدر عــــن المديريّـة العامّـة لقـــوى الأمــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامّة البــــــلاغ التّالـــــي:

في إطار ملاحقة تجار ومروّجي المخدّرات من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.
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توافرت معلومات للمكتب المذكور عن نشاط أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في محلّة الدكوانة وترافقه فتاة بشكل دائم، بغية التّمويه.

على الأثر، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمّ تحديد هويّتَيهما ومكان سكنهما، وهما:

- ع. ك. (من مواليد عام ١٩٩١، سوري)

- ك. م. (من مواليد عام ١٩٩٢، سورية)

على الفور، انتقلت قوّة من المكتب إلى منزلهما في المحلّة المذكورة، حيث أوقفتهما وضبطت كميّةً من مادّة الكوكايين مقسّمة داخل /66/ ظرفًا ومعدّة للترويج، مسدساً حربيًا، ومبلغًا ماليًا من نتاج عمليات الترويج.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته.
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