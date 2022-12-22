الجميّل: عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف إستثنائية كالتي نمرّ بها سيقوم ميقاتي بواجبه

أكّد المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل أنّه "لا يوجد أزمة دستورية بل سياسية، وما قام به وزير الدفاع مخالف للدستور".

وأشار الجميّل في حديثٍ لـ"الجديد" إلى أنّ "قرار وزير الدفاع بما يخصّ المساعدة الاجتماعية للعسكريين هدفه تعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، وميقاتي كان حاسماً بموضوع المراسيم الجوّالة". وأضاف أنّ "العسكريين لن يقبضوا المساعدة الاجتماعية لانّ وزير الدفاع لم يُوقّع المرسوم". Advertisement

ولفت إلى أنّه "عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف إستثنائية كالتي نمرّ بها، سيقوم ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة".