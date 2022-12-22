إشكال في طرابلس بين شخصين ينتهي بوفاة شاب عن طريق الخطأ... إليكم تفاصيل ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فرديّ في منطقة التل - طرابلس بين كل من "ا.ر" و"ب.ك".

وفي التفاصيل، أطلق "ا.ر" النار على "ب.ك"، وأصابه في قدمه، ومن ثمّ قام بإطلاق النار عشوائياً، فأصاب الشاب عمر حمد عن طريق الخطأ برأسه لدى مروره بالقرب من مبنى البلدية، وقد فارق الحياة بعد نقله بحالة حرجة إ لى مستشفى الاسلامي. Advertisement