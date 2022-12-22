"نفايات صيدا"... البزري: اللقاء مع ميقاتي كان إيجابياً

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أكّد النائب عبد الرحمن البزري في تصريح "أن لقاء الوفد السياسي والبلدي الصيداوي الذي كنت حاضرا فيه مع النائب الدكتور أسامه سعد ، النائبة السابقة السيدة بهية الحريري ، الدكتور بسام حمود ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عند رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفي حضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ، وممثلين عن وزارة المالية، قد أفضى إلى إيجاد صيغةٍ لحلِّ مشكلة النفايات المتراكمة في مدينة صيدا، ودعم البلدية مالياً من خلال تحويل مستحقات الصندوق البلدي المستقل إلى البلديات قريباً ومن بعدها إلى الإتحادات.زأكد البزري أنه "تم الإتفاق على أن تقوم البلدية بالتحضيرات اللازمة للإستلام المباشر للإعتمادات المالية المُقررة لها، والإشراف وتنفيذ عمليات جمع النفايات، وتنظيف الشوارع دون المرور بالمتعهدين وذلك تفادياً للعراقيل والمشاكل التي رافقت هذا الملف وأدّت الى أزمات بيئية متكررة في صيدا".