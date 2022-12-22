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لبنان

مأساة على أوتوستراد التبانة... سيارة صدمت عسكريّاً وقتلته

Lebanon 24
22-12-2022 | 09:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة العسكريّ في الجيش محمد حيدر من سكان عكار العتيقة، بعد تعرضه لحادث صدم أثناء عبوره أوتوستراد التبانة في طرابلس.
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حادث صدم

التبانة

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