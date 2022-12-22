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لبنان

الناشطة نعمت بدر الدين تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا عريسها وكيف "طلت" بالابيض (صور)

Lebanon 24
22-12-2022 | 09:24
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دخلت الناشطة نعمت بدر الدين القفص الذهبي، معلنة زواجها من السيد علي المولى. وأتمت عقد الزواج مدنيا في تركيا بحضور عدد من الاهل والاصدقاء.
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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