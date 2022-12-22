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لبنان

نصار شكر بو حبيب والسلك الديبلوماسي في دول العالم... والسبب؟

Lebanon 24
22-12-2022 | 09:52
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شكر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار في بيان، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب ومن خلاله السلك الديبلوماسي اللبناني من سفراء وقناصل وبعثات ديبلوماسية في مختلف دول العالم وبلاد الانتشار، وذلك على تعاونهم مع وزارة السياحة في نشر حملتها السياحية الشتوية بعنوان "عيدا عالشتوية".
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وكان نصار، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، قد راسل الوزير بو حبيب، متمنيا "الإيعاز الى السلك الديبلوماسي اللبناني في الدول المساعدة في نشر الحملة عبر الوسائل المتاحة كافة لدى السفارات والقنصليات، ومن خلال مواقع التواصل الإجتماعي والرسائل الالكترونية القصيرة لأبناء الجاليات اللبنانية وبعثات ديبلوماسية لدول أخرى وفعاليات من الدول، بغية إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من السياح والمغتربين".
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