Advertisement

لبنان

نقابة أصحاب المطاعم: نحن من صنع مجد لبنان السياحي

Lebanon 24
22-12-2022 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1022353-638073250857496711.png
Doc-P-1022353-638073250857496711.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ رئيس وأعضاء مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان ببيان، "شركاءنا في القطاع وشركاءنا فيه من موظفين وعاملين وصحافيين وإعلاميين وخبراء ومستشارين، بالأعياد المجيدة"، متمنين لهم "دوام الصحة والتوفيق وتحقيق الأماني".
Advertisement

وقال رئيس النقابة طوني الرامي: "صحيح أننا شهدنا موسما سياحيا صيفيا ناجحا، لكننا على يقين أن هذا النجاح لم يتحقق إلا بفضل جهودكم وبفضل سواعد عمالكم، الذين تعملون جاهدين للحفاظ عليهم ككوادر مهنية، وسط هجرة اليد العاملة اللبنانية الأصيلة والمتمرسة". 

أضاف: "الأزمات الأخيرة التي اجتاحت لبنان رتبت على قطاعنا السياحي القسم الأكبر من الخسائر التي تتطلب وقتا طويلا للتعافي منها، وأدت إلى الاكتفاء بالفائدة المعنوية من المواسم السياحية المؤقتة أكثر منها كأرباح، بحيث أننا عدنا إلى المربع الأول لإعادة وضع لبنان على الخارطة السياحية العالمية. وكنا السباقين على كوكب الأرض في إنجاح موسم سياحي بلا كهرباء".

أضاف: "كلنا على متن القارب نفسه، ونمر جميعنا بمرحلة إدارة أزمة غير مسبوقة، ونعمل جاهدين واضعين نصب أعيننا شعار الصمود وإثبات الوجود. وأكبر دليل على صمودنا هو عندما اعتمدت دولتنا المفلسة على قطاعنا في الصيف الماضي لادخال الأموال بالعملة الصعبة لإنعاش ميزانيتها المكسورة. وكل ما جنيناه في الموسم الماضي، نراه احترق اليوم بشراء المحروقات والغاز وتبخر بشراء الماء".

وتابع: "نحن من صنع مجد لبنان السياحي والفضل كله لكم أنتم الذين لم تبخلوا يوما على بلدكم في إعطائه طابع الفرح والعيش المرح والبهجة، وأنتم في صلب الذكريات التي لا ينساها السياح عندما يزورون لبنان".

وختم: "كل التوفيق لهذا الموسم عسى أن يكون ناجحا بالرغم من الظروف والتحديات الصعبة، آملين أن تحمل هذه الأعياد الصحة والخير والمحبة لكم أيها الزملاء ولعائلاتكم ومؤسساتكم وأن تكون السنة الآتية سنة الاستقرار السياسي، لنبدأ بالنهوض معا ونسعى إلى البدايات الجديدة على الصعيد المهني والشخصي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-22
13:45 | 2022-12-22
13:30 | 2022-12-22
13:22 | 2022-12-22
13:16 | 2022-12-22
12:48 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website