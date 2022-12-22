Advertisement

لبنان

عثمان إستقبل عقيداًً في الشرطة الإسبانية وبحثا مشروع FIIAPP.. فما هو؟

Lebanon 24
22-12-2022 | 09:58
A-
A+
Doc-P-1022355-638073253310889446.png
Doc-P-1022355-638073253310889446.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، مدير مشروع PROMOTING COMUNITY POLICING IN LEBANON" (FIIAPP) العقيد في الشرطة الإسبانية خواكين بلاسينسيا غارسيا Joaquin Plasencia Garcia، في زيارة تم في خلالها مناقشة المكون الثالث (حقوق الإنسان) من المشروع المذكور، كما تم البحث في تعزيز سبل التعاون بين الطرفين، لتطوير الأنشطة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع قوى الأمن الدّاخلي في إطار هذا المشروع.
Advertisement
 
وفي ختام الزيارة قدم اللواء عثمان للعقيد Joaquin درعا تذكارية عربون وفاء، وتقديرا لجهوده المبذولة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-22
13:45 | 2022-12-22
13:30 | 2022-12-22
13:22 | 2022-12-22
13:16 | 2022-12-22
12:48 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website