عثمان إستقبل عقيداًً في الشرطة الإسبانية وبحثا مشروع FIIAPP.. فما هو؟

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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، مدير مشروع PROMOTING COMUNITY POLICING IN LEBANON" (FIIAPP) العقيد في الشرطة الإسبانية خواكين بلاسينسيا غارسيا Joaquin Plasencia Garcia، في زيارة تم في خلالها مناقشة المكون الثالث (حقوق الإنسان) من المشروع المذكور، كما تم البحث في تعزيز سبل التعاون بين الطرفين، لتطوير الأنشطة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع قوى الأمن الدّاخلي في إطار هذا المشروع.وفي ختام الزيارة قدم اللواء عثمان للعقيد Joaquin درعا تذكارية عربون وفاء، وتقديرا لجهوده المبذولة".