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لبنان

بشأن أملاك الممثلة ستيفاني صليبا... هذا ما قرّرته القاضيّة غادة عون

Lebanon 24
22-12-2022 | 10:09
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ  النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قراراً بوضع إشارة منع تصرف على أملاك الممثلة ستيفاني صليبا.
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لبنان

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