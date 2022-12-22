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لبنان

القاصر آية مفقودة منذ 3 أيّام... هل شاهدتموها؟

Lebanon 24
22-12-2022 | 10:51
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صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة القاصر المفقودة:
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آية رسمي عثمان (مواليد عام 2009، لبنانية)
التي اختفت بتاريخ 19-12-2022 أثناء تجوّلها مع والدتها في مدينة الهرمل / محلّة الدّورة، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّها من ذوي الاحتياجات الخاصّة وتعاني من اضطرابات نفسيّة.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر الهرمل في وحدة الدّرك الإقليمي على أحد الرّقمَين 200133 -08 أو 200402 -08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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