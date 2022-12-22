نقابة أصحاب المستشفيات تلوح بإقفال أقسام الطوارئ.. ما السبب؟

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أشارت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان في بيان، إلى أنها "تبلغت أن المريضة هدى الشيخ أحمد، وهي من التابعية الفلسطينية دخلت فجر اليوم 22/12/ 2022، إلى طوارئ مستشفى حيرام صور، حيث قدم إليها الطاقم الطبي والتمريضي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم مع الصور الشعاعية والفحوص. ولعدم تفهم مرافقيها الإجراءات الإدارية والطبية المتخذة، هدد ابنها الطاقم الطبي المعالج وأقدم على طعن الحارس الموجود في المستشفى بخنجر في ظهره من دون أي مبرر".وإذ أسفت ل"تكرار مثل هذه الاعتداءات اليومية داخل حرم الصروح الاستشفائية، التي تحولت إلى مكسر عصا، مرتعا للأعمال البربرية والوحشية التي تطال جهازها البشري من أطباء وممرضين وممرضات وإداريين وحرس أمني من دون حسيب ورقيب، جددت مناشدتها "المسؤولين للتيقظ والتصرف بسرعة وجدية، مع وضع حد لهذه الأعمال، بالتوازي مع توقيف المعتدين وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم كي لا تضطر المستشفيات الى إقفال اقسام الطوارئ، بغياب الحماية الأمنية التي أصبحت تستجديها من الدولة بكل أسف، خصوصا أن العاملين فيها أصبحوا معرضين للخطر في حياتهم بشكل يومي".