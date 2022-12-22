Advertisement

لبنان

نقابة أصحاب المستشفيات تلوح بإقفال أقسام الطوارئ.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-12-2022 | 11:24
A-
A+
Doc-P-1022380-638073305856776761.jpg
Doc-P-1022380-638073305856776761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان في بيان، إلى أنها "تبلغت أن المريضة هدى الشيخ أحمد، وهي من التابعية الفلسطينية دخلت فجر اليوم 22/12/ 2022، إلى طوارئ مستشفى حيرام صور، حيث قدم إليها الطاقم الطبي والتمريضي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم مع الصور الشعاعية والفحوص. ولعدم تفهم مرافقيها الإجراءات الإدارية والطبية المتخذة، هدد ابنها الطاقم الطبي المعالج وأقدم على طعن الحارس الموجود في المستشفى بخنجر في ظهره من دون أي مبرر".
Advertisement

وإذ أسفت ل"تكرار مثل هذه الاعتداءات اليومية داخل حرم الصروح الاستشفائية، التي تحولت إلى مكسر عصا، مرتعا للأعمال البربرية والوحشية التي تطال جهازها البشري من أطباء وممرضين وممرضات وإداريين وحرس أمني من دون حسيب ورقيب، جددت مناشدتها "المسؤولين للتيقظ والتصرف بسرعة وجدية، مع وضع حد لهذه الأعمال، بالتوازي مع توقيف المعتدين وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم كي لا تضطر المستشفيات الى إقفال اقسام الطوارئ، بغياب الحماية الأمنية التي أصبحت تستجديها من الدولة بكل أسف، خصوصا أن العاملين فيها أصبحوا معرضين للخطر في حياتهم بشكل يومي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-22
13:45 | 2022-12-22
13:30 | 2022-12-22
13:22 | 2022-12-22
13:16 | 2022-12-22
12:48 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website