للعاملين في القطاع العام... يمكنكم استلام رواتبكم ابتداء من هذا التاريخ

أعلنت وزارة المالية انها حولت رواتب العسكريين والمدنيين ومعاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان الذي احالها بدوره الى المصارف الخاصة وذلك قبل اسبوع من موعدها لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، وبات بإمكان المعنيين استلامها من مصارفهم الخاصة اعتبار من يوم غد الجمعة ٢٣ كانون اول الحالي.

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