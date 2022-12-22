لقاءات عدة لشيخ العقل.. هذا ما ناقشه مع زوّاره

إستقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، امين عام الهيئة الوطنية للحوار الاسلامي المسيحي الدكتور محمد السماك يرافقه نجله مازن، وجرى تبادل الرأي والتشاور حول مواضيع الحوار ومعوقاته والمؤتمرات العربية ذات الصلة والقمة الروحية المتوخاة.

Advertisement



وقدم السماك الى شيخ العقل كتابه الجديد بعنوان "ستون كتابا في كتاب"، وهو عبارة عن تلخيص لكتب قيمة من روائع المؤلفات العالمية.







هذا واستقبل السفير المتقاعد حسان ابي عكر، وجرى البحث في عدد من القضايا التي تخص المجتمع التوحيدي والمواضيع العامة.







كما استقبل ابي المنى وفد تجمع الجمعيات البيئية وضم: مدير عام جمعية حماية الطبيعة SPNL وممثل الاتحاد العالمي للحفاظ على الطيور BIRD LIFE INT اسعد سرحال، رئيس التجمع اللبناني للبيئة LEF مالك غندور، رئيس مركز الشرق الاوسط للصيد المستدام ادونيس الخطيب، ممثل جمعية المتن الاعلى للبيئة والتنمية المستدامة رفعت مكارم ومدير مشروع "الحمى" رأس المتن رفعت نويهض.

وعرض الوفد لشيخ العقل مشروع "الحمى" في منطقة الجبل لاطلاقه برعايته، بهدف توسيع دائرة المهتمين وربط المواقع المحمية بواسطة درب الحمى وتبادل الخبرات والمنتجات وتشجيع السياحة البيئية، الى جانب الدعم المعنوي لتعميم فكرة مواقع الحمى على الاوقاف والاملاك البلدية والعامة واستخدام منازل تراثية كبيوت ضيافة وحماية الموارد الطبيعية والطيور.