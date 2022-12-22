حواجز في عدد من المناطق... "ما تشرب وتسوق"!

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نظم النادي اللبناني للدراجات النارية وجمعية "يازا" و "فريدوم رايدر" وبمؤازرة من قوى الامن الداخلي حملة توعوية للسائقين تحت عنوان "ما تشرب وتسوق"، بمناسبة الاعياد المجيدة وعيد رأس السنة.تخلل النشاط سلسلة فعاليات ومن اهمها اقامة حواجز توعوية في عدد من المناطق اللبنانية، انطلاقاً من وسط بيروت.كما تخلل النشاط عدة لقاءات مع عدد من السائقين بهدف نشر موضوع السلامة المرورية وخاصة خلال فترة الاعياد.واختتم النشاط بكلمة لمنسق الانشطة في النادي اللبناني للدراجات النارية وجمعية "يازا" فؤاد الصمدي، شكر فيها كل الداعمين لهذه الحملة.