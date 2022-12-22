Advertisement

لبنان

حواجز في عدد من المناطق... "ما تشرب وتسوق"!

Lebanon 24
22-12-2022 | 12:29
A-
A+
Doc-P-1022401-638073344178359269.jpeg
Doc-P-1022401-638073344178359269.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظم النادي اللبناني للدراجات النارية وجمعية "يازا" و "فريدوم رايدر" وبمؤازرة من قوى الامن الداخلي حملة توعوية للسائقين تحت عنوان "ما تشرب وتسوق"، بمناسبة الاعياد المجيدة وعيد رأس السنة.
 

تخلل النشاط سلسلة فعاليات ومن اهمها اقامة حواجز توعوية في عدد من المناطق اللبنانية، انطلاقاً من وسط بيروت.
Advertisement
 

كما تخلل النشاط عدة لقاءات مع عدد من السائقين بهدف نشر موضوع السلامة المرورية وخاصة خلال فترة الاعياد. 


 
واختتم النشاط بكلمة لمنسق الانشطة في النادي اللبناني للدراجات النارية وجمعية "يازا" فؤاد الصمدي، شكر فيها كل الداعمين لهذه الحملة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2022-12-22
14:41 | 2022-12-22
14:28 | 2022-12-22
14:26 | 2022-12-22
14:15 | 2022-12-22
14:05 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website