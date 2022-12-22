المفتي إمام: طرابلس لم تحد عن خطها

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زار وفد من "تيار المستقبل" في الشمال يترأسه مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الإسلامية الشيخ علي الجناني، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في دار الافتاء في المدينة، ناقلا تهنئة الرئيس الحريري بانتخابه.

وضم الوفد: عضو المكتب السياسي للتيار عبد الستار الايوبي، منسق عام طرابلس النقيب بسام زيادة، منسق عام المنية توفيق حامد وممثلي منسقيات الشمال.







وفي السياق، قال المفتي إمام: "طرابلس هي المدينة التي يتجسد فيها العيش الكريم بكل مكوناته. كل مكونات مدينة طرابلس تعيش بسلام ووئام واطمئنان ليس الآن وانما منذ ان كانت طرابلس، ومهما تغيرت الظروف، لم تحد طرابلس ابدا عن خطها هذا بأن تكون نموذجا للتعايش وللاحتضان، ربما قد جرت محاولات ان تظهر غير ذلك لكن كلها باءت بالفشل واقتنع الجميع ان طرابلس ليست كذلك انما هي عكس ذلك".