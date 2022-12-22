كيف علّق "حزب الله" على احتجاز جثمان أبو حميد ؟

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تقدم "حزب الله" في بيان، من عائلة "الشهيد الأسير ناصر أبو حميد ومن إخوانه ‏المقاومين وعموم الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة ".‏وقال: "إن استشهاد المقاوم أبو حميد في السجون الاسرائيلية جراء الإهمال الطبي المتعمد لحالته ‏الصحية ونتيجة الممارسات التعسفية، تستدعي أوسع حملة تضامن مع هؤلاء الشهداء الأحياء ورفع ‏الصوت عالياً في كل المحافل الانسانية والحقوقية والدولية".‏واعتبر ان "إقدام اسرائيل على احتجاز جثمان أبو حميد هو إمعان في ‏الجريمة".