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لبنان

كيف علّق "حزب الله" على احتجاز جثمان أبو حميد ؟

Lebanon 24
22-12-2022 | 13:16
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تقدم "حزب الله" في بيان، من عائلة "الشهيد الأسير ناصر أبو حميد ومن إخوانه ‏المقاومين وعموم الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة ".


‏وقال: "إن استشهاد المقاوم أبو حميد في السجون الاسرائيلية جراء الإهمال الطبي المتعمد لحالته ‏الصحية ونتيجة الممارسات التعسفية، تستدعي أوسع حملة تضامن مع هؤلاء الشهداء الأحياء ورفع ‏الصوت عالياً في كل المحافل الانسانية والحقوقية والدولية".
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‏واعتبر ان "إقدام اسرائيل على احتجاز جثمان أبو حميد هو إمعان في ‏الجريمة".
 
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