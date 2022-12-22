المزيد من المهنئين في دار إفتاء طرابلس

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إستقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام المزيد من المهنئين في دار الافتاء في المدينة.من المهنئين: راعي ابرشية طرابلس والكورة وتوابعهماالمطران افرام كرياكوس، النائب طه ناجي على رأس وفد من مشايخ جمعية المشاريع والنائب جهاد الصمد، والنائب السابق خالد ضاهر، العقيد ايمن سنو والعقيد خالد الحسيني والمقدم باسم طوط على رأس وفد من مديرية أمن الدولة في الشمال، الدكتور حسان ضناوي رئيس المنطقة الإقتصادية الخاصة ونائب نقيب المحررين الزميل غسان ريفي.ومن المهنئين ايضا وفد من اللجنة الشعبيه الفلسطينية واللقاء التشاوري لمشايخ مخيم البداوي تحدث باسمهم احمد شعبان، مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس في الشمال احمد الاسدي على رأس وفد من الحركة، رئيس مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس عبد الكريم فياض، الشيخ وليد علوش على رأس وفد وقف الحميدي الخير، المحامي وسيم المرعبي عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على رأس وفد الجامعة المرعبية، الشيخ احمد الشعراني رئيس جمعية "البيان الاسلامية" على رأس وفد الجمعية، المحامي ممتاز البحري ووفد "اتحاد الحقوقيين المسلمين"، الشيخ مصطفى علوش ومكتب التعليم في جمعية المركز الثقافي للتعليم النوعي المشرف على مدارس الكويت الخيرية.