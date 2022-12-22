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لبنان

بعد الاعتداء على مبنى ثانوية.. الحلبي يتوجّه للأهل وهذا ما طلبه

Lebanon 24
22-12-2022 | 14:05
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إستنكر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، الاعتداء على مبنى ثانوية حسام الدين الحريري في صيدا من جانب أحد الأهالي، الذي يعاني أحد أبنائه وضعاً صعباً وصعوبات تعلمية.
 
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وأكد الحلبي ان "المؤسسات التربوية هي البيت الثاني للمتعلمين، وهي لم تقصر في العناية بجميع الاولاد من دون تمييز، وبالتالي لا يوجد ما يبرر تحطيم مقتنيات المدرسة مهما كان وضع الاولاد، وفي حال وجود أي خلاف لأي سبب من الأسباب فهناك مرجعية وزارة التربية للفصل، أو الإحالة على القضاء المختص عند وجود ما يستدعي ذلك".
 

كما دعا الأهالي إلى "صون المؤسسات التربوية لأنها تحتضن أثمن ما في الحياة، وهم أبناؤنا وبناتنا، واللجوء إلى الوزارة عند كل طارئ".
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