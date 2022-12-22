الراعي: تفاءلوا رغم سوداوية الأيام

أقامت "هيئة المحبة لخدمة الشؤون الاجتماعية" في بكركي، بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، غداء محبة للمسنين، حضره البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المطارنة: بولس صياح وسمير مظلوم وأنطوان عوكر، رئيس مزار سيدة لبنان رئيس الهيئة الأب فادي تابت، رئيس مؤسسة مار مخائيل البطريركية عضو الهيئة الأب نبيل شلهوب، المساعدة الاجتماعية في بكركي عضو الهيئة نادين أبو راشد والقيم البطريركي السيد غسان أبو فرحات. وساعدت في تنظيم الاحتفال وخدمته شبيبة جمعية "فرسان الأرز".

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حضر الاحتفال 400 مسن ومسنة وعدد من الأطفال ومن ذوي الحاجات الخاصة.





وفي السياق، تحدث الراعي شاكراً "الموجودين والآتين من مناطق عدة مجيئهم"، وقال: "بوجودهم في الصرح، جعلوا العيد مميزا هذه السنة".





كما وعد بـ"تكرار هذه المناسبات السعيدة"، مركزاً على "معنى الميلاد الحقيقي، رغم سوداوية الأيام التي تمر بها البلاد" وداعياً "الناس إلى "التفاؤل والأمل".