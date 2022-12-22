جنبلاط استقبل معوّض وعرض معه آخر المستجدات السياسية





استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، المُرشّح لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوّض، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

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