Advertisement

لبنان

بيع عقار في الأشرفية يجمع نواب "بيروت الأولى"... هذا ما اتفقوا عليه

Lebanon 24
22-12-2022 | 14:41
A-
A+
Doc-P-1022432-638073423302115705.png
Doc-P-1022432-638073423302115705.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع نواب دائرة "بيروت الأولى" على خلفية خبر احتمال بيع أحد المصارف لعقار في منطقة ساسين- الأشرفية وما اثاره من امتعاض ورفض من قبل الأهالي والفاعليات، بسبب أثرها على ديمغرافية وهوية المنطقة. 
Advertisement


وشارك في الاجتماع النواب: غسان حاصباني، نديم الجميل، جان طالوزيان، هاكوب ترزيان، جهاد بقرادوني ونقولا الصحناوي (عبر الهاتف).


واعتبر النواب أن "بيع العقارات في الأشرفية تحت الضغط مرفوض، وهو من نتائج الأزمة المالية ومحاولة بعض المصارف التخلي عن عقارات اما لتفادي حجزها او لتأمين السيولة بالدولار النقدي، مما جعل بعض الجهات تستغل هذا الظرف للدخول الى مناطق لم تكن متاحة لها في السابق".


كما تساءل النواب: "هل ثمة من يريد تعميق الأزمة للاستفادة منها؟"، مؤكدين حرصهم على "الحفاظ على طابع المنطقة وملكية أراضيها خارج اي استغلال ورفض الاستفادة من الأزمة لتغيير هوية المنطقة".


وانتهى الاجتماع بالاتفاق على "إيجاد حلول بديلة تحول من دون حصول أمر كهذا في منطقة الأشرفية، وتفادي التصعيد من قبل الأهالي". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2022-12-22
14:28 | 2022-12-22
14:26 | 2022-12-22
14:15 | 2022-12-22
14:05 | 2022-12-22
13:45 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website