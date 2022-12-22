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لبنان

المرتضى: لنجتمع سوياً ونتشارك فرحة الميلاد

Lebanon 24
22-12-2022 | 16:00
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دعا وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر"، اللبنانيين إلى الاحتفال معاً في الميلاد المجيد.
 
 
وكتب: "لنجتمع سوياً ونتشارك فرحة الميلاد المجيد. نلتقي مساء الغد عند الساعة الثامنة والنصف مساء في كنيسة القديس يوسف- الأشرفية".
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