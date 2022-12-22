المرتضى: لنجتمع سوياً ونتشارك فرحة الميلاد

دعا وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر"، اللبنانيين إلى الاحتفال معاً في الميلاد المجيد.

وكتب: "لنجتمع سوياً ونتشارك فرحة الميلاد المجيد. نلتقي مساء الغد عند الساعة الثامنة والنصف مساء في كنيسة القديس يوسف- الأشرفية".