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لبنان

وزير عجز عن إقناع دبلوماسية أميركية

Lebanon 24
22-12-2022 | 19:30
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لم يتمكن وزير سيادي من إقناع دبلوماسية أميركية بوجهة نظره إزاء آليات إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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