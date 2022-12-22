Advertisement

لبنان

تحذير من السرقات في الأعياد

Lebanon 24
22-12-2022 | 17:44
A-
A+
Doc-P-1022460-638073532012750036.jpg
Doc-P-1022460-638073532012750036.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر مرجع أمني من موجة سرقات وتعديات عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، تتمثل بعمليات نشل وسلب في مناطق معينة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التسوية على الساحة اللبنانيّة معقّدة وطهران تربط الأمن في المنطقة بأمنها
lebanon 24
23/12/2022 05:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني للبنان 24: مكتب معلومات البقاع الغربي - شعبة جب جنين أوقف ٧ من الفارين من سجن جب جنين
lebanon 24
23/12/2022 05:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الوضع الأمني في لبنان.. ماذا كشف وزير الداخلية؟
lebanon 24
23/12/2022 05:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تحركات أمنية في أكثر من منطقة لبنانية... اليكم ما يحصل
lebanon 24
23/12/2022 05:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أمن

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:10 | 2022-12-22
22:00 | 2022-12-22
19:30 | 2022-12-22
16:00 | 2022-12-22
14:41 | 2022-12-22
14:28 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website