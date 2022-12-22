"الدستوري" يثبّت نيابة الحاج ورستم وبقرادونيان يفتخر ويعتزّ

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وأبدى النائب اغوب بقرادونيان اعتزازه بقرار المجلس الدستوري وقال لـ»نداء الوطن»: «أنا اعتزّ بهذا القرار ولم أشكّك للحظة بنزاهة القضاء كذلك لم أشكّك لمرّة في أنّ العدالة ستأخذ مجراها وأنّ صاحب الحقّ سيصل الى حقّه، وكما أعلن رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب أنه بعد التدقيق العميق تبين أنّ الأسباب الموجبة التي قدّم على أساسها الأستاذ جاد غصن الطعن لم تكن كافية للطعن بنيابتي أو بنيابة زميلي رازي الحاج».وأضاف: «أنا افتخر بقرار المجلس وبصراحة لم أكن أتوقّع الّا هذه النتيجة لأنه لم تكن هناك أي مخالفة من قبلنا اطلاقاً، بل تمّ الطعن بنيابتي على نحو غير مباشر. في كافة الأحوال، كلّ طرف قد وصل الى حقّه، وسنستمرّ في عملنا النيابي وسنبذل جهدنا لكي نخفّف عن الناخبين المصاعب التي تواجههم ولكي نشارك في الحياة التشريعية ونقرّ الاصلاحات الضرورية، وخصوصاً لجهة محاربة الفساد واستعادة أموال المودعين والتخفيف من وطأة الوضع الاجتماعي قدر الامكان». كتبت "نداء الوطن": أسدل المجلس الدستوري الستار على ملفّ الطعون النيابية الـ15 بنتائج انتخابات 15 ايار 2022 بردّه أمس الطعنين الأخيرين والمقدّمين من المرشّح جاد غصن في المتن ضدّ النائب رازي الحاج، وحيدر عيسى في عكّار ضدّ النائب محمد رستم، وتثبيته بالتالي نيابتي الحاج ورستم.وأبدى النائب اغوب بقرادونيان اعتزازه بقرار المجلس الدستوري وقال لـ»نداء الوطن»: «أنا اعتزّ بهذا القرار ولم أشكّك للحظة بنزاهة القضاء كذلك لم أشكّك لمرّة في أنّ العدالة ستأخذ مجراها وأنّ صاحب الحقّ سيصل الى حقّه، وكما أعلن رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب أنه بعد التدقيق العميق تبين أنّ الأسباب الموجبة التي قدّم على أساسها الأستاذ جاد غصن الطعن لم تكن كافية للطعن بنيابتي أو بنيابة زميلي رازي الحاج».وأضاف: «أنا افتخر بقرار المجلس وبصراحة لم أكن أتوقّع الّا هذه النتيجة لأنه لم تكن هناك أي مخالفة من قبلنا اطلاقاً، بل تمّ الطعن بنيابتي على نحو غير مباشر. في كافة الأحوال، كلّ طرف قد وصل الى حقّه، وسنستمرّ في عملنا النيابي وسنبذل جهدنا لكي نخفّف عن الناخبين المصاعب التي تواجههم ولكي نشارك في الحياة التشريعية ونقرّ الاصلاحات الضرورية، وخصوصاً لجهة محاربة الفساد واستعادة أموال المودعين والتخفيف من وطأة الوضع الاجتماعي قدر الامكان».

من جهته، أوضح النائب رازي الحاج لـ»نداء الوطن» أنّه كان ينتظر قرار المجلس الدستوري «لإعطاء كلّ صاحب حقّ حقّه، وقد تبيّن أنّ لدينا حقّاً وقد تمّ تثبيته اليوم».وأضاف: «اذا أردنا أن نعود قليلاً الى عشيّة العملية الانتخابية وفرز الصناديق، كان واضحاً أنّ اللائحة التي ينتمي الطاعن إليها لم يكن لديها حاصل وبالتالي جرت محاولات لإلغاء صناديق بغية تخفيضه، لكنّها باءت بالفشل ولم تبدّل في النتيجة يومها رغم إلغاء 3 صناديق. واليوم، بعد إعادة الفرز والتدقيق في كلّ الملفّات تبيّن أنّنا أصحاب حق والأهمّ كيف سنكمل المسيرة وكيف سنتصرّف كما تصرّفنا في الأشهر الستّة من الولاية النيابية، نعمل بصدق وشفافية وبكل اندفاع لكي نتمكّن من أن نعد اللبنانيين بمستقبل أفضل وبتغيير ممنهج وصادق وفعلي وملموس، وهذا ما نحاول أن نعمل عليه مع زملائنا في تكتل «الجمهورية القوية» ومع فريق عملي الذي انتهزها مناسبة لكي أتوجّه اليه بالشكر فرداً فرداً على كل الجهد الذي يبذله».