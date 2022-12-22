Advertisement

لبنان

وزير للدفاع أم للنكايات والكيدية؟

Lebanon 24
22-12-2022 | 22:42
A-
A+
Doc-P-1022475-638073715048921751.jpg
Doc-P-1022475-638073715048921751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب صلاح سلام في "اللواء": أن تتخاصم القيادات الحزبية في سباقها على النفوذ ومنافع السلطة، فهو جزء من السياسة الفولكلورية اللبنانية.
وأن تُعطّل النكايات السياسية المؤسسات الدستورية، كما هو حاصل حالياً في الشغور الرئاسي، ومنع حكومة تصريف الأعمال القيام بمهامها القانونية، أصبح واقعاً متوقعاً، في بلد ينعدم فيه حس المسؤولية الوطنية عند أهل الحل والربط في السلطة.
Advertisement
 
أما أن تصل الكيدية السياسية إلى حد إستخدام الحقد والكراهية، ليس بين السياسيين أنفسهم وحسب، بل ضد الذين لم يبخلوا في التضحية دفاعاً عن شرف الوطن وسيادته، وحفاظاً على أمن الناس وإستقرار البلد، فهذه مسألة مرفوضة ومدانة.

لا ندري كيف يتحمل وزير الدفاع موريس سليم وِزر تأخير صرف المساعدات الإجتماعية للعسكريين، وهو يعلم أكثر من غيره، الأحوال المعيشية المتردية التي يعيشها العسكريون، وكل عناصر الأسلاك الأمنية الأخرى، بعدما تدنت مستويات رواتبهم إلى أقل من خمسين دولاراً شهرياً، وفقدت قدرتها الشرائية لتأمين لقمة العيش الضرورية لعائلاتهم، والتي لم تعد تكفي لتوفير المستلزمات المدرسية لعيالهم.
 
بأي ضمير حيّ، يسمح وزير الدفاع لنفسه أن يخوض معارك جبران باسيل الدونكيشوتية ضد الحكومة ورئيسها، على حساب قدرات الجيش وكرامة العسكريين، جنوداً وضباطاً، وعلى حرمانهم من حقوقهم البديهية، في الحصول على مساعدات مالية تمكنهم، بل وتُشجعهم على الإستمرار في مهامهم الأمنية الضرورية، والمحفوفة بشتى المخاطر، وعدم التخلي عن الخدمة، والهروب من السلك العسكري أو الأمني، كما فعل المئات من رفاقهم.
 
ونسأل معالي الوزير الذي لا يحترم الأمانة التي تفرضها مسؤوليته الوزارية، ما هو ذنب المئات من الضباط الذين تستحق ترقياتهم هذا الشهر، حتى ترفض توقيع مرسوم الترقية الروتيني، والتمرد على القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء الإستثنائي، حرصاً على تسيير المرافق العامة، ولو في الحد الأدنى.
 
في الدول التي تحترم مواطنيها، لا تتأخر عن إقالة مثل هذا الوزير، والتشهير بممارساته الكيدية، وما يسببه من أضرار فادحة في مصالح الوطن والمواطن.
من المحزن القول أننا نعيش في كنف دولة عاجزة وفاشلة، بسبب وجود هذا الوزير وأمثاله في السلطة!
ورغم كل ذلك .. نرفع الصوت عالياً: أقيلوا هذا الوزير!
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2022-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:13 | 2022-12-23
01:11 | 2022-12-23
01:00 | 2022-12-23
00:24 | 2022-12-23
00:15 | 2022-12-23
23:13 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website