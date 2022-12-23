صحناوي: لا أوافق على مضمون بيان نواب بيروت الاولى

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب نقولا صحناوي البيان التالي:

"بعد صدور بيان عن نواب بيروت الأولى، يعلن النائب صحناوي انه مع رفضه بيع العقارات تحت الضغط، الا انه لم يوافق على مضمون البيان بصيغته الحالية".