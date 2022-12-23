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لبنان

صحناوي: لا أوافق على مضمون بيان نواب بيروت الاولى

Lebanon 24
23-12-2022 | 00:15
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب نقولا صحناوي البيان التالي:
 
"بعد صدور بيان عن نواب بيروت الأولى، يعلن النائب صحناوي انه مع رفضه بيع العقارات تحت الضغط، الا انه لم يوافق على مضمون البيان بصيغته الحالية".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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23/12/2022 08:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24

نقولا صحناوي

نواب بيروت

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