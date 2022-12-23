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لبنان

في طرابلس... اطلاق نار على محل لبيع العطور

Lebanon 24
23-12-2022 | 00:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين خلال ساعات الفجر على اطلاق الرصاص بإتجاه محل لبيع العطور في منطقة "ساحة التل" في طرابلس.
 
ولم ينتج عن اطلاق النار اي اصابات واقتصرت الاضرار على الماديات.
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العطور

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