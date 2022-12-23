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من المقرر ان يزور بيروت في الثامن والعشرين من الشهر الحالي رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز ،في زيارة رسمية يجتمع خلالها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم يتفقّد كتيبة بلاده العاملة في اطار القوات الدولية في جنوب لبنان"اليونيفيل".وتكتسب الزيارة أهمية اضافية بعد اقل من اسبوع على الحادث الذي ادى الى مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية في "اليونيفيل" وجرح ثلاثة آخرين، لكون اسبانيا تتولى حاليارئاسة "اليونيفيل"وقيادتها عبر الجنرال أرولدو لاثارو ساينث.وتعتبر اسبانيا من الدول التي تواصل تبوأ مكانة مهمة بين المساهمين الرئيسيين باليونيفيل منذ عام 1989 ، من خلال وجود أكثر من 630 جنديًا وعنصرًا من الحرس المدنى والشرطة الوطنية منتشرين على الأرض فى جنوب لبنان.واليوم وصل وزير الخارجية الإيطالية الجديد أنطونيو تاجاني الى لبنان ، في أول زيارة له بعد تشكيل الحكومة الايطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميلونى.وسيزور الوزير الايطالي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الثانية عشرة والنصف ظهرا. كما سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم يلتقي قائد الجيش العماد جوزف عونوتأتي هذه الزيارة بهدف مُعلن كونها الزيارة التقليدية التي يقوم بها وزير ايطالي رفيع المستوى سنوياً يرافقه وفد من الضباط الكبار في قيادة أركان الجيش الايطالي لِتَفقّد وحدات بلاده في "اليونيفيل".وتكتسب الزيارتان اهمية قصوى في هذه المرحلة في وقت تيتمر التحقيقات في حادثة مقتل أحد الجنود الايرلنديين العاملين في اطار «اليونيفيل» واصابة ثلاثة آخرين بجروح في بلدة العاقبية جنوب لبنان.