Advertisement

لبنان

رئيس وزراء اسبانيا ووزير خارجية ايطاليا في بيروت: توقيت لافت والتزام بـ"اليونيفيل"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-12-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1022517-638073805381810352.jpeg
Doc-P-1022517-638073805381810352.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المقرر ان يزور بيروت في الثامن والعشرين من الشهر الحالي رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز ،في زيارة رسمية يجتمع خلالها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم يتفقّد كتيبة بلاده العاملة في اطار القوات الدولية في جنوب لبنان"اليونيفيل".
Advertisement
وتكتسب الزيارة أهمية اضافية بعد اقل من اسبوع على الحادث الذي ادى الى مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية في "اليونيفيل" وجرح ثلاثة آخرين، لكون اسبانيا تتولى حاليا 
رئاسة "اليونيفيل"وقيادتها عبر  الجنرال  أرولدو لاثارو ساينث.
وتعتبر اسبانيا من الدول التي تواصل  تبوأ مكانة مهمة بين المساهمين الرئيسيين باليونيفيل منذ عام 1989 ، من خلال وجود أكثر من 630 جنديًا وعنصرًا من الحرس المدنى والشرطة الوطنية منتشرين على الأرض فى جنوب لبنان.
واليوم وصل وزير الخارجية الإيطالية الجديد أنطونيو تاجاني الى لبنان ، في أول زيارة له  بعد تشكيل الحكومة الايطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميلونى.
وسيزور الوزير الايطالي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الثانية عشرة والنصف ظهرا. كما سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم يلتقي قائد الجيش العماد جوزف عون
 وتأتي هذه الزيارة بهدف مُعلن كونها الزيارة التقليدية التي يقوم بها وزير ايطالي رفيع المستوى سنوياً يرافقه وفد من الضباط الكبار في قيادة أركان الجيش الايطالي لِتَفقّد وحدات بلاده في "اليونيفيل".

وتكتسب الزيارتان اهمية قصوى في هذه المرحلة في وقت تيتمر التحقيقات في  حادثة  مقتل أحد الجنود الايرلنديين العاملين في اطار «اليونيفيل» واصابة ثلاثة آخرين بجروح في بلدة العاقبية جنوب لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:22 | 2022-12-23
05:00 | 2022-12-23
04:00 | 2022-12-23
08:08 | 2022-12-23
08:01 | 2022-12-23
07:22 | 2022-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website