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لبنان

دور إيجابي لعون ولكن "الضغط" كبير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-12-2022 | 01:30
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تفيد المعطيات ان الرئيس السابق ميشال عون يقوم بدور ايجابي في تهدئة الاجواء بين "التيار الوطني الحر " ورئيسه  النائب جبران باسيل من جهة وبين حزب الله من جهة اخرى وذلك من خلال اقناع رئيس التيار جبران باسيل "بوقف التصعيد".
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وتعتبر مصادر مطلعة"ان عون هو الاب الشرعي ل" تفاهم مار مخايل"ويعرف اهميته،لذلك فهو احرص من باسيل عليه، كما ان الرجل لا يرغب في ان يتم عزل التيار سياسيا في حال خسارته لحليفه الوحيد على الساحة اللبنانية. 
وتقول المصادر "ان عون نجح الى حد كبير في اقناع باسيل بالتهدئة،لكن المشكلة الاساسية هي الواقع الشعبي ل" التيار" الذي يضغط من اجل اخذ مواقف اكثر حدة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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