الاحزاب الاساسية اوقفت تحضيراتها!

Advertisement

تتمنى عدة احزاب سياسية اساسية عدم حصول انتخابات بلدية في هذه المرحلة بالذات لتجنب خسارة شعبية تفوق بتبعاتها الخسارة التي تعرضت لها هذه الاحزاب في الانتخابات النيابية الاخيرة.ويبدو ان أمنيات هذه القوى السياسية ستتحقق خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية والفراغ الدستوري الذي يعاني منه لبنان، اذ ان مؤشرات حصول الانتخابات البلدية باتت ضعيفة.ولعل قيام بعض الاحزاب المعروفة بتنظيمها، بوقف اي نشاط او تحضيرات مرتبطة بالانتخابات البلدية، خير دليل على ان الاستحقاق البلدي لن يحصل في موعده.