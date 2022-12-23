نائب شمالي: لن أطل اعلاميا لهذه الاسباب

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إعتبر احد النواب الشماليين أن التزامه بعدم الظهور اعلامياً منذ انتخابه وحتى اليوم متعلق بالاحداث التي تدور مؤخراً في لبنان"، لافتاً الى "ان الامر بات مهزلة بحدّ ذاتها، لذلك فهو يفضّل عدم اطلاق أي تصريحات لأنها لن تكون منضبطة، وقد يضطر الى كشف العديد من الامور المرتبطة بملفات حساسة والتي من شأنها أن تشكّل فضيحة كبرى في هذه المرحلة".أضاف في مجلس خاص" أن اللعبة الرئاسية باتت اليوم على المكشوف، وانه من الان فصاعداً سيتكشّف العديد من الاوراق ولن يبقى التكتّم سيد الموقف".