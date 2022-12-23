الكنيسة المارونية الى اليونان!



اعتادت الكنيسة المارونية خلال السنوات الفائتة ان ترسل بعض الكهنة الى مجموعة من مدن اليونان بشكل متتالي وذلك بهدف التواصل مع الجاليات اللبنانية والمارونية في اليونان والاحتفال ببعض القداديس مستعنين بمجموعة من الكنائس الأرثوذكسية.

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وبعد هذه الخطوات، وبعدما تبيّن ان أعداد اللبنانيين والموارنة في اليونان تتزايد بشكل كبير، ظهرت الحاجة الى تأسيس رعية مارونية وأبرشية في مرحلة مقبلة، لذلك ستوفد الكنيسة المارونية احد الكهنة اللبنانيين، ابتداء من مطلع السنة الجديدة الى اليونان حيث سيقوم بمهمة على مدار سنتين متتاليتين تهدف الى تنظيم الوجود الماروني ببعديه الراعوي والكنسي في اليونان.