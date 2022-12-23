19
o
بيروت
20
o
طرابلس
8
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الكنيسة المارونية الى اليونان!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-12-2022
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتادت الكنيسة المارونية خلال السنوات الفائتة ان ترسل بعض الكهنة الى مجموعة من مدن اليونان بشكل متتالي وذلك بهدف التواصل مع الجاليات اللبنانية والمارونية في اليونان والاحتفال ببعض القداديس مستعنين بمجموعة من الكنائس الأرثوذكسية.
Advertisement
وبعد هذه الخطوات، وبعدما تبيّن ان أعداد اللبنانيين والموارنة في اليونان تتزايد بشكل كبير، ظهرت الحاجة الى تأسيس رعية مارونية وأبرشية في مرحلة مقبلة، لذلك ستوفد الكنيسة المارونية احد الكهنة اللبنانيين، ابتداء من مطلع السنة الجديدة الى اليونان حيث سيقوم بمهمة على مدار سنتين متتاليتين تهدف الى تنظيم الوجود الماروني ببعديه الراعوي والكنسي في اليونان.
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن أملاك الممثلة ستيفاني صليبا... هذا ما قرّرته القاضيّة غادة عون
Lebanon 24
بشأن أملاك الممثلة ستيفاني صليبا... هذا ما قرّرته القاضيّة غادة عون
10:09 | 2022-12-22
22/12/2022 10:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-22
22/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2022-12-22
22/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعاملين في القطاع العام... يمكنكم استلام رواتبكم ابتداء من هذا التاريخ
Lebanon 24
للعاملين في القطاع العام... يمكنكم استلام رواتبكم ابتداء من هذا التاريخ
11:39 | 2022-12-22
22/12/2022 11:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء... ماذا في آخر المستجدات؟
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء... ماذا في آخر المستجدات؟
10:43 | 2022-12-22
22/12/2022 10:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:22 | 2022-12-23
نشاط السراي.. ميقاتي استقبل وزير خارجية إيطاليا واجتمع مع النائبين سعد والبزري
05:00 | 2022-12-23
واشنطن لا تتبنى ترشيح قائد الجيش.. ولا مبادرات مشروطة
04:00 | 2022-12-23
لماذا لا يُرشّح "حزب الله" فرنجيّة؟
08:08 | 2022-12-23
في بحنين... أقفل المنزل على زوجته وأولاده وأطلق النار!
08:01 | 2022-12-23
بعد ساعات قليلة... هذا ما ستشهده طرابلس
07:22 | 2022-12-23
عن رفع أسعار خدمات "أوجيرو"... ماذا أعلن كريدية؟
فيديو
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
23/12/2022 15:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
03:11 | 2022-12-22
23/12/2022 15:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
23/12/2022 15:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact