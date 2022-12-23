هل ينخرط فنان زحلي في العمل السياسي؟

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مع إقتراب فترة الأعياد ، لوحظ في مدينة زحلة حركة إجتماعية خيرية تشاركية فاعلة وسخية لفنان زحلي لامع، فكثرت الأحاديث عن إحتمال وجود رغبة لديه بالإنخراط بالشأن العام .الا أن مصدرا زحليا مقربا من الفنان المذكور قال" الفنان يقوم منذ سنوات بأعمال الخير والمساعدة والمساندة لعدد كبير من العائلات الزحلية من دون أن يعلن عنها أبداً، لكن الوضع الصعب حتّم هذا العام تكثيف التقديمات، لتشمل عائلات ومؤسسات اضافية".ونفى المصدر "ان تكون للفنان المذكور طموحات سياسية".